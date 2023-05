Se redeschid portile. Vino alaturi de PREMIUM TENIS CLUB la marea deschidere! La data de 20 mai 2023, intr-o sambata – cu soare, speram! – in lumea sportului romanesc se deschide un nou capitol. Fostul Tenis Club FIBEC din Campina imbraca haine noi și devine PREMIUM TENIS CLUB by www.tenisshop.ro La nume nou, facilitați noi, de top, care vor satisface pana și cele mai exigente cerințe. PREMIUM TENIS CLUB by Tenisshop dispune de șase terenuri de tenis pe zgura, un teren de fotbal – ca doar nu putea lipsi un spațiu dedicat sportului rege in Romania!-, un bar dedicat relaxarii binemeritate de dupa și, desigur, nelipsitele vestiare – totul la calitate superioara! In cadrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

