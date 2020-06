Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia provocata de noul virus a ingenuncheat industria turismului la nivel mondial. Venirea verii, alaturi de nevoia oamenilor de a calatori și de a intra in normalul ante-pandemic au reprezentat necesarul reluarii turismului, cel puțin, la nivel...

- Organizatorii US Open planuiesc restrictii importante pentru editia din acest an, pe care spera in continuare sa o tina, fara spectatori, la datele stabilite din calendar, intre 24 august si 13 septembrie, informeaza Fox News.Printre masurile studiate se numara ca jucatorii sa ajunga la New…

- Salile de fitness și forța se vor deschide din 15 iunie, a anunțat Gabriel Toncean, președintele Federației Romane de Culturism și Fitness, care a avut joi o discuție cu reprezentanții Ministerului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „Astazi Slovenia are cea mai buna situatie clinica din Europa, ceea ce ne permite sa punem capat starii epidemice” declarate pe 12 martie in tara, a afirmat joi premierul sloven Janez Jansa. Frontierele Sloveniei vor fi redeschise pentru toti cetatenii UE, in timp ce cetatenii altor state vor trebui…

- Dupa aproape doua luni de carantina, Europa incepe sa revina timid la viața. Se redeschid magazine, milioane de angajați s-au intors sau se pot intoarce la munca in perioada urmatoare, in anumite state te poți chiar intilni cu prietenii sau poți bea o bere la terasa. Iata citeva modele de ieșire din…

- Franta incheie oficial luni perioada stricta de izolare care a durat 54 de zile din cauza coronavirusului, dar multe restrictii raman in vigoare, relateaza dpa. Francezii vor putea acum sa iasa din case fara sa aiba la ei o declaratie pe proprie raspundere cu privire la motivul pentru care se afla…

- Parlamentul va valida miercuri ridicarea starii de urgenta impuse din cauza epidemiei de COVID-19, a declarat duminica presedintele Aleksandar Vucic, explicand ca rata de infectare in randul populatiei s-a redus suficient

- Pentru a impiedica raspandirea continua a coronavirusului in Europa, președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat ca va introduce restricții temporare asupra calatoriilor neesențiale in UE „Cu cat calatorii sunt mai puțini, cu atat mai mult putem controla raspandirea virusului, prin urmare,…