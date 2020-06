Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori (AFAN), Emilian Hulubei, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca jucatorii din Romania suna zilnic la reprezentantii sindicatului fotbalistilor pentru a fi consiliati in legatura cu taierile de salarii propuse de catre cluburi in contextul…

- Edilul a luat aceste masuri imediat dupa ce a aflat ca o angajata a Primariei a fost diagnosticata duminica seara cu coronavirus. Femeie locuiește in Bosanci.„Aseara, la ora 22.00, am aflat ca o salariata a primarei a fost depistata pozitiv cu coronavirus. Era internata de joi la Spitalul de boli infecțioase…

- PREGATIRI… Nu stim cat sunt de serioase, dar de cateva zile, in mediul online au inceput sa circule mai multe afise electorale prin care nimeni altcineva decat Ionut Mosailov isi anunta candidatura la Primaria Vaslui. Deocamdata, acesta nu are suficienti oameni pentru a forma o echipa cu care sa castige…

- El a spus ca intai vor fi externate pas cu pas cazurile internate in acea unitate medicala, apoi vor fi reasezate paturile existente."Deocamdata sunt cazuri usoare si medii si nu sunt de terapie intensiva asa de multe. Spitalul Colentina, am decis, urmeaza sa externam usor cazurile care sunt acolo,…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca școlile vor ramane inchise și in perioada in care este decretata stare de urgența de catre președintele Klaus Iohannis. "Deocamdata nu avem niciun termen pentru perioada de inchidere a școlilor, dar in perioada de stare de urgența școlile or sa fie inchise.…

- Ludovic Orban nu este infectat cu COVID-19, testul pe care l-a facut astazi avand un rezultat negativ, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica. "Premierul Ludovic Orban a fost testat in cursul zilei pentru noul coronavirus (COVID-19), iar rezultatul este NEGATIV. De asemenea, ministrii care au fost…

- Guvernul de la Budapesta a instituit starea de pericol pe întreg teritoriul Ungariei din cauza coronavirusului, interzicând intrarea în țara a celor care vin din Italia, China, Iran sau Coreea de Sud, cu excepția maghiarilor, transmite MTI.Decizia a fost luata la propunerea…

- Ministrul Sportului din Italia, Vincenzo Spadafora sustine suspendarea campionatului intern. Deocamdata, Serie A nu a fost oprita, desi partida dintre Parma si Spal a fost initial amanata, anunța MEDIAFAX.Vincenzo Spadafora, ministrul sportului din Italia, a cerut ca meciurile din Serie A…