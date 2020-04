Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anuntat, joi seara, ca desi romanii se vor putea plimba si nu vor mai avea nevoie de declaratie dupa 15 mai, vor exista si anumite restrictii. Plimbarile vor fi admise, dar in grupuri de maxim 3 persoane, plus maștile aferente. Premierul a vorbit, joi seara, la B1, despre relaxarea masurile…

- Ministrul Economiei, Yolanda Diaz, are in vedere masuri de a reactiva forta de munca in doua etape care se vor extinde pana pe tot parcursul anului, iar aceasta avertizeaza ca hotelurile, barurile si restaurantele pot ramane inchise pana la Craciun.

- Noi masuri drastice in lupta cu pandemia de coronavirus: se inchid barurile, restaurantele și cafenelele. Anunțul a fost facut de Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, in aceasta seara, care a declarat ca a emis un ordonanța militara in acest sens. Barurile, restaurantele și cafenelele, nu vor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat au sustinut marti seara o conferința de presa. Iata cele mai importante informații despre situația privind criza declanșata de coronavirus, potrivit StirileTVR.ro. Ministrul de Interne, Marcel Vela: se suspenda…

- Servirea produselor alimentare și a bauturilor in baruri, restaurante, hoteluri, cafenele sau alte locații publice se SUSPENDA, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, intr-o conferința de presa susținuta marți seara la sediul MAI. Singurele produse care vor mai putea fi comercializate…

- Olandezii au format cozi pentru a-și face stocuri de cannabis dupa ce guvernul a anunțat duminica inchiderea scolilor, cafenelelor, restaurantelor si cluburilor sportive pentru a limita raspandirea epidemiei coronavirusului, relateaza BBC citat de G4Media . Consumatorii de canabis au incercat astfel…

- Primaria Timișoara a impus o noua regula restaurantelor și cafenelor din oraș, in pregatirea pentru anul 2021, cand vom deține titlul de Capitala Culturala Europeana, astfel ca sunt așteptați numeroși turiști. Prin urmare, vineri, in ultimul plen al Consiliului Local Timișoara, a fost aprobat un proiect…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, in debutul sedintei de Guvern, ca se ia in calcul ca Guvernul nu va mai putea da Ordonante de Urgenta, daca maine se dezbate si se voteaza mptiunea de cenzura". "Deocamdata, sa vedem daca anuntul pompos privind programarea motiunii si numarul de voturi este…