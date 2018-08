Se reconstruieşte Zidul Berlinului Acest „oraș in oraș“, inconjurat de un zid cenusiu care despartea Germania in doua și reproducerea unui stat politienesc cum a fost Germania de Est au scopul de a gazdui premiera mondiala a productiei cinematografice "DAU" - o enigmatica suita de filme a caror realizare a inceput sa prinda contur in urma cu 13 de ani, fiind realizata de Ilia Krzanovski. Incepand din 12 Octombrie si pana in 9 Noiembrie, vizitatorii vor fi nevoiti sa prezinte o viza de intrare in inima Capitalei Germaniei si vor plati bilete pentru vizitare. De asemenea, vizitatorii vor preda telefoanele lor mobile garzilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Zidul Berlinului, care a cazut in bucurie si in lacrimi in 1989, urmeaza sa fie reconstruit aproape 30 de ani mai tarziu, in parte, temporar, in vederea incheierii unui proiect faraonic al unui cineast rus cu privire la totalitarism, relateaza AFP.

