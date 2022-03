Se reconfigurează polii de putere ai lumii! Se reconfigureaza polii de putere ai lumii! Haștagul #PutinPriceHike, parte din campania inițiata de Casa Alba, prin care Joe Biden vrea sa le spuna americanilor ca Vladimir Putin e vinovat de creșterea cu 75 de cenți a galonului de benzina, e de fapt anunțul neoficial al distrugerii unilaterale a Acordului de la Glasgow. Mai pe șleau, incalzirea globala ne arde acum la pompa, pentru ca-n atmosfera e inca un cald nemțesc. Criza ucraineana infrigureaza și mai mult. Incotro, lumea? Se intreaba raționalii. Iraționalii traiesc senzații tari la vizionarea filmelor apocaliptice. Cei din urma nu au suficienți… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

