Se recalculează pensiile! Violeta Alexandru a dat marea veste Intr-o postare pe pagina de facebook, Violeta Alexandru a adaugat ca se va incerca recoperarea la ”tot ceea ce se poate recupera” din carnetele de munca. „Nu poți gestiona dosarele pensionarilor daca nu le ai așezate și depozitate in ordine in arhiva. Urmatorul pas, dupa ce luam de pe jos (am intalnit cazuri, sigur ca, dupa ce m-am implicat, s-au mai schimbat lucrurile!) și le pastram lizibile, trebuie sa investim in digitalizare. Știu! Va fi, cu siguranța, mai ușor oricarui ministru sa faca, in viitor, urmatorul pas, dupa tot efortul din aceasta perioada. Vom recupera tot ceea ce se poate recupera… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma, pe pagina sa de facebook, ca a cerut ca dosarele din arhivele Caselor de Pensii sa fie puse in ordine si pastrate lizibile, mentionand ca trebuie facute investitii si pentru digitalizare. „Nu poți gestiona dosarele pensionarilor daca nu le ai așezate…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca a cerut ca dosarele din arhivele Caselor de Pensii sa fie puse in ordine si pastrate lizibile, mentionand ca trebuie facute investitii si pentru digitalizare. Ea spune ca se fac verificari pentru a se vedea in ce situatie sunt acum arhivele institutiilor…

- Comedia face parte din viața ei, iar cand a caștigat concursul de talente iUmor, fiind prima femeie care pleca acasa cu marele premiu, Maria Popovici a starnit un val de reacții in online. „Acum mai bine de trei ani, cand am terminat cu iUmor, am fost șocata, pentru ca nu ma așteptam la impactul pe…

- Potrivit ministrului, muncitorii au primit oferte de munca de la sase angajatori și trebuie sa decida singuri unde vor sa lucreze. "M-am implicat in aceasta speta, dar caut o solutie institutionala", afirma Alexandru, explicand ca trebuie gandit "un mecanism mai eficient in care cererea sa se intalneasca…

- Comisie de ancheta pentru investigarea deplasarii sezonierilor Foto: Tobias SCHWARZ / AFP Conducerea parlamentului a aprobat, la inițiativa sociala-democrațiilor, înființarea unei comisii de ancheta care sa investigheze eventuale nereguli în legatura cu deplasarea lucratorilor sezonieri…

- Aproape jumatate dintre participanții la cel mai recent studiu derulat de eJobs Romania cred ca in urmatoarele 12 luni iși vor schimba locul de munca, fie pentru ca au ramas fara job, fie pentru ca actualul angajator nu le mai poate indeplini așteptarile profesionale. Dintre aceștia, 28% vor cu orice…

- Situația muncitorilor sezonieri, analizata la Senat Un lucrator sezonier la munca pe un câmp de sparanghel de la o ferma de lânga Beelitz, la est de Berlin, 17 aprilie 2020. Foto: Tobias SCHWARZ / AFP Situația românilor care au plecat sa munceasca sezonier în strainatate,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a explicat, intr-o postare pe Facebook, in ce conditii poate interveni statul roman, in situatiile de abuzuri ale angajatorilor din strainatate la adresa romanilor care merg la munca in Germania. Conditia este ca cei care au plecat la munca sa aiba contracte legale…