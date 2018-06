Stiri pe aceeasi tema

- Romanca si fiicele sale de patru luni, respectiv un an si jumatate, erau tinute captive in casa in care locuiau, in Almeria. Femeia a reusit sa-si anunte familia din Romania de calvarul prin care trece de mai bine de un an intr-un moment de neatentie al partenerului ei. Imediat, mama tinerei a mers…

- La scurt timp dupa ce a aflat la telefon ca sora lui, Georgeta Kornmann, a murit, Ilie Nastase a facut public un mesaj emoționant pe pagina lui de Facebook. In randurile așternute pe internet, fostul tenismen a marturisit ca tragedie l-a afectat profund. „Dragi prieteni, Viața este o serie de urcușuri…

- Nicolae Guta a cantat la o nunta cu 200 de romani terminata cu scandal, in Spania. Patronul localului nu a primit niciun ban pentru petrecere. Familia care a organizat nunta e cunoscuta pentru tepe date in restaurantele unde a organizat petreceri. Nunta a avut loc pe 9 mai in provincia Galicia. Au fost…

- Simona Gherghe face tot posibilul sa nu piarda niciun moment important din viața fetiței sale, Ana Georgia. Prezenta la un eveniment monden, vedeta a dezvaluit ca se grabește sa ajunga acasa pentru a nu rata baița de seara a micuței sale. „Sunt cu ochii pe ceas pentru ca vreau sa ma incadrez in timp…

- Artistul a renunțat sa-și mai programeze concediu cu soția și fiica sa. Cornel Ilie este fanul vacanțelor spontane, in trei. Familia face deseori turul țarii. Viața de artist persupune și sacrificii, iar Cornel Ilie a simțit pe propria-i piele acest lucru. El a renunțat la a-și mai face planuri de concediu…

- Boala o schimbase complet pe Ionela Prodan. Artista, care s-a stins din viața la varsta de 70 de ani, suferea de cancer la pancreas. Ultima luna și jumatate din viața și-a petrecut-o in spital. Fiica ei, Anamaria Prodan, nu s-a clintit vreo clipa de langa ea și nici nu și-a dorit sa-și piarda speranța.…

- Regretata artista s-a stins din viața impacata ca le-a putut oferi copiilor ei, dar și nepoților, tot ceea ce au avut nevoie in viața și chiar mai mult. Chiar daca cariera ei a fost prolifica și a ajutat-o sa stranga mulți bani, iata ca și pensia a fost pe masura. Familia celebrei cantarețe Ionela…

- Data de 25 martie, ziua de Buna Vestire, va ramane pentru totdeauna o zi neagra in familia Anamariei Prodan. Impresara a pierdut unul dintre cei mai importanți membri ai familiei in aceasta dimineața. Dupa ce și-a revenit din șocul primit, vedeta a scris un mesaj sfașietor pe o rețea de socializare,…