- „In orle urmatoare, ocupanții care au capturat centrala nucleara Zaporojie planuiesc sa inceapa procesul de „eliminare” a muniției chiar pe locul centralei, langa ruinele centrului de cercetare al ZNPP”, susține, pe Telegram, compania Energoatom, citata de Ukrainform. Potrivit sursei citate, armata…

- Autoritatea de reglementare a energiei nucleare de stat din Ucraina a anunțat vineri ca alimentarea cu energie electrica a centralei nucleare de la Cernobil nu a fost inca restabilita, asta deși, joi, ministerul rus al energiei a precizat ca a fost restabilita joi de specialiștii din Belarus, potrivit…

- Compania nucleara ucraineana Energoatom a transmis miercuri, 8 martie, ca ar putea fi eliberate substante radioactive de la Cernobil din cauza ca nu se mai poate raci combustibilul nuclear folosit dupa ce alimentarea cu electricitate a centralei a fost afectata, scrie agenția Reuters . Potrivit Energoatom,…

- Alimentarea cu electricitate a Centralei Nucleare avariate de la Cernobil si a echipamentelor de securitate ale acesteia este ”complet” intrerupta, din cauza actiunilor militare ruse, anunta miercuri operatorul ucrainean Ukrenergo, relateaza AFP. Centrala Nucleara de la Cernobil, in care a avut loc…

- Ucraina nu va accepta concesii decise de marile puteri pentru depasirea crizei cu Rusia, afirma ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, referindu-se la negocierile dintre Statele Unite si Administratia Vladimir Putin pe tema arhitecturii de securitate din Europa. "Daca cineva face vreo…

- Reamintim ca Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata in 2014 de Rusia, iar in Donbas, in estul Ucrainei, s-a declansat din acelasi an un razboi cu separatistii prorusi care sunt sustinuti militar si financiar de Kremlin.In contextul in care intre occidentali si Moscova continua negocieri intense…

- Cu acest prilej, secretarul de stat american a subliniat angajamentul SUA de a continua consultarea stransa si cooperarea cu toti aliatii si partenerii transatlantici, in timp ce se actioneaza "in directia dezescaladarii prin descurajare, aparare si dialog", relateaza Agerpres.In context, Blinken a…

