Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnat, miercuri, un memoriu in care ameninta ca va sista finantarea federala pentru orasele ''anarhice'', precum Seattle, Portland, New York si Washington, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- O ploaie puternica a lovit provincia Giresun din Turcia, localizata pe coasta Marii Negre, și a provocat o inundație fulgeratoare peste noapte. FOTO și VIDEO. Bilanț: morți și pagube. Dezastrul dintr-o provincie a Turciei de pe coasta Marii Negre: zeci de morți și pagube din cauza inundațiilor Ploile…

- In spatele anunțului referitor la o posibila amanare a datei alegerilor prezidențiale, spun surse informate din Washington citate de corespondenți ai presei franceze, s-ar afla o strategie electorala “bine gandita”. Donald Trump a lasat a se ințelege joia trecuta, intr-un mesaj pe Twitter, ca alegerile…

- ​Asociatia jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) a decis sa îsi modifice calendarul si sistemul de clasament, înghetat din 16 martie, pentru a tine cont de suspendarea turneelor din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat joi WTA, citata de AFP.Acest anunt privind metodologia clasamentului…

- Oficialii formației Leeds United, locul secund in Championship, liga a doua engleza au inițiat un proiect pe placul fanilor, care și-au putut cumpara locul virtual in tribuna pentru meciul de sambata, 27 iunie, contra lui Fulham. Un fan a achiziționat cu carton cu chipul teroristului saudit Osama bin…

- Guvernatorii din New York, New Jersey si Connecticut (nord-estul SUA) au anuntat miercuri ca persoanele venite din statele americane cu rate ridicate ale infectiei cu noul coronavirus vor trebui sa intre in autoizolare timp de 14 zile, informeaza Reuters.Deocamdata, statele vizate sunt Alabama,…

- Autor: Cornel NISTORESCU Mi-e greu sa uit imaginile de la Cotroceni cu toți politicienii romani inghesuiți la Bill Clinton sa-i transmita bucuria venirii americanilor. Era primul președinte american sosit in Romania dupa caderea lui Nicolae Ceaușescu. Și cei mai mulți dintre invitații la recepție erau…