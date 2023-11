Se răzbună vremea! Cod galben de furtună în mai multe județe. Grindina şi vijeliile ne ameninţă serios Traversam un weekend cu temperaturi care se incadreaza intre 13 și 29 de grade, iar minimele intre 2 și 14 grade Celsius, conform meteorologilor. Sambata, 4 noiembrie, vremea va fi, in general, instabila in jumatatea sud-estica a țarii, unde se vor semnala innorari temporar accentuate, ploi de scurta durata moderate cantitativ, descarcari electrice și vant, […] The post Se razbuna vremea! Cod galben de furtuna in mai multe județe. Grindina si vijeliile ne ameninta serios first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

