Se răstrânge activitatea în piața din Alexandria Mai multe mese din piața centrala din municipiul Alexandria au fost scoase. Aceasta masura a fost luata astfel incat toate culoarele pentru clienți sa aiba lațimi minime de siguranța de 3-4 metri. Masurile pentru prevenirea si combaterea infectiei cu Covid-19 sunt aplicate cu precadere in cele mai aglomerate zone ale municipiului Alexandria, in care riscul Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

