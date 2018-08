Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 28 de ani a murit lovit de tren pe calea ferata Petrosani – Simeria, in zona Banita. Tragedia completeaza un sir lung de morti inregistrate in ultimele luni in aceeasi zona.

- In urma cercetarilor efectuate, in data de 27.07.2018, politistii Biroului Investigatii Criminale Brad au luat masura retinerii fata de trei timisoreni cu varste cuprinse intre 28 si 39 de ani, banuiti de comitere unei infractiuni de furt calificat, in noaptea de 21/22.07.2018, pe raza comunei Baia…

- La data de 07 iulie 2018, orele 01.15, politistii din cadrul Secției numarul 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe Drumul National 1, pe raza localitații Santimbru, pe direcția de mers Alba Iulia – Teiuș, avand in funcțiune semnalele acustice și luminoase, au incercat oprirea unui autoturism.…

- O șoferița de 23 de ani din Petrila a dat peste cap radarul polițiștilor de la rutiera aflați, marți, intr-o acțiune de monitorizare a respectarii regimului legal de viteza pe tronsoane de drum cu risc rutier ridicat. Tanara teribilista a fost surprinsa conducand un autovehicul cu o viteza de 202…

- Astazi, in jurul orei 15.30, un motociclist din Calan, in varsta de 33 de ani, a efectuat o depașire neregulamentara a unei coloane de autovehicule pe DN66, la intarea in orașul Calan, intrand in coliziune cu unul dintre autoturismele pe care intenționa sa le depașeasca. Autoturismul respectiv era…

- Luni, politistii rutieri au fost sesizați, cu privire la faptul ca, pe strada Parangului, din municipiul Lupeni, un barbat aflat influenta bauturilor alcoolice incearca sa puna in mișcare un autoturism. In urma sesizarii, politistii s-au deplasat la fata locului, unde au oprit pentru control…

- Tragedie intr-o locuința din municipiul Petroșani. Un tanar de 22 de ani, care locuia intr-un imobil situat la etajul 10 pe strada Aviatorilor, a decedat dupa ce a sarit pe geam pentru a se autosalva din calea unui incendiu devastator. ”Ajunși la locul desfașurarii incendiului, pompierii militari…

- Joi seara, un barbat in varsta de 53 de ani, din localitatea Cucuiș, a condus un tractor pe strada Targului, din Oraștie, iar in momentul in care a efectuat un viraj la stanga, s-a rasturnat șanțul din dreapta sensului sau de mers, fiind surprins sub tractor. In urma evenimentului rutier a rezultat…