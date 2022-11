Se pune STOP exploziei preţurilor la curentul electric? Care sunt amendamentele PSD pe OUG-ul privind energia Social-democratii sustin ca au veniot cu salvarea pentru populatie privind preturile la energie. Amendamentele depuse de ei in Parlament au ca obiectiv oprirea speculei și revenirea la reglementarea pieței de energie, fiind asigurata protecția consumatorilor casnici și a celor industriali. In amendamentele PSD se mentin prevederile care stimuleaza economisirea energiei electrice. Nimeni nu va plat […] The post Se pune STOP exploziei preturilor la curentul electric? Care sunt amendamentele PSD pe OUG-ul privind energia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD modifica OUG care reglementeaza piața de energie electrica. Prețul maxim pe care romanii il vor plati indiferent de consum PSD a depus marti, in Parlament, amendamentele privind reglementarea preturilor la energie si adauga ca prin acestea „se va pune capat speculei din piata” si vor asigura protectia…

- PSD a anunțat ca marți au fost depuse in Parlament amendamentele susținute de social-democrați pentru reglementarea prețurilor la energie, amendamente „prin care se va pune capat speculației de piața și care vor asigura protecția consumatorilor casnici și a economiei naționale”. „Dupa acordul obținut…

- „Astazi au fost depuse in Parlament amendamentele sustinute de PSD privind reglementarea preturilor la energie, prin care se va pune capat speculei din piata si care vor asigura protectia consumatorilor casnici si a economiei nationale. Dupa acordul obtinut ieri in Coalitie pentru majorarea diferentiata…

- Europarlamentarul Corina Crețu (Pro Romania) s-a aflat joi, 3 noiembrie, in vizita de lucru in Baia Mare, unde a avut o intalnire cu membrii partidului. ”Ne-am bucurat astazi sa ne transmita gandurile sale pentru organizare, strategie viitoare pentru partidul nostru, Pro Romania”, a spus Viorica Marincaș,…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, susține ca social democrații vor propune o reglementare a prețurilor la energie pe o perioada de cel puțin 2 ani. „Am discutat despre felul in care romanii vor trece iarna care vine si am vorbit despre reglementarea preturilor la energie electrica, astfel incat…

- Grupul senatorilor PSD va susține in comisiile de specialitate și in plen modificarea OUG privind plafonarea prețurilor la energie electrica pana pe 31 august 2023 in sensul in care calculul sa se faca in funcție de consumul lunar realizat de fiecare consumator și nu in funcție de media consumului…

- Social-democrații vor sa propune un amendament la OUG 119/2022 pentru ca plafonarea preturilor la energie sa se raporteze la consumul curent si nu la cel de anul trecut. „PSD va depune un amendament in Parlament pentru modificarea OUG 119/2022, astfel incat persoanele care isi reduc consumul curent…

- Compania clujeana PROMELEK XXI, unul dintre principalii jucatori ai pietei locale de echipamente electrice, parte a grupului spaniol Elektra, a inregistrat in prima parte a anului un record istoric de vanzari pe segmentul dedicat panourilor fotovoltaice și estimeaza ca va incheia anul 2022 cu 3 milioane…