Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, iar de pe masa tradiționala nu poate lipsi apetisanta salata de boeuf. Dar oare toata lumea știe sa o prepare așa cum scrie la carte? Daca nu știți sa faceți o salata de bouef, nu e nicio problema, pentru ca chef Florin Dumitrescu vine in ajutorul tuturor […]…

- In Bucovina este cea mai puternica tradiție a folosirii boabelor de mazare in salata boeuf. Peste 90% dintre aceștia susțin ca leguma nu trebuie sa lipseasca din rețeta. La polul opus, in București și Muntenia majoritatea raspunsurilor au fost ca nu se pune mazare in salata boeuf, potrivit datelor …

- Știți cum arata cea mai buna și mai veridica salata boeuf? Potrivit sondajului realizat de un site culinar, raspunsul majoritar ar fi: cea clasica, dar cu mazare. Și la fel de important este ca maioneza sa fie facuta in casa. Totuși, lucrurile nu sunt chiar atat de simple pe cat par. Aparent romanilor…

- In Bucovina este cea mai puternica tradiție a folosirii boabelor de mazare in salata boeuf. Peste 90% dintre aceștia susțin ca leguma nu trebuie sa lipseasca din rețeta. La polul opus, in București și Muntenia majoritatea raspunsurilor au fost ca nu se pune mazare in salata boeuf, potrivit datelor …

- Un sondaj realizat in ultima luna de catre site-ul TeMananc.ro a aratat mai multe preferințe ale romanilor in privința salatei boeuf, printre care se numara preferința pentru carnea de pui, mazare și maioneza de casa, transmit realizatorii sondajului intr-un comunicat de presa. Conform sondajului, salata…

- Aceste date au rezultat in urma unui sondaj de opinie realizat in perioada 15 noiembrie – 10 decembrie 2022 pe un eșantion de 2874 de persoane care au accesat site-ul TeMananc.ro. Sondajul TeMananc.ro arata ca 71% dintre romani mananca salata boeuf atat de Paște și de Craciun, cat și de Revelion. 9%…

- Maioneza este unul din cele mai cunoscute sosuri din lume. Aceasta vine acum din nou in prim-plan pentru ca multe din preparatele de Craciun și Revelion au nevoie de ea. Gospodinele se feresc sa o faca grasa, dar unele dintre ele știu sa o prepare doar cu mult ulei. Iata ca exista și o opțiune […] The…

- Deși numele indica o influența culinara franceza (boeuf inseamna carne de vita), salata de boeuf are de fapt o origine ruseasca. Inițial se numea salata russe sau Olivier, dupa Cheful care a inventat-o: belgianul Lucien Olivier, care lucra la un restaurant din Moscova. El folosea ingrediente mai deosebite,…