- Forțe din structurile de marina militara ale Romaniei, Bulgariei și Turciei vor desfașura o acțiune comuna de deminare in Marea Neagra, a anunțat ministrul bulgar al Apararii, Todor Tagarev. Ministrul bulgar a facut acest anunț in cadrul unui forum dedicat acțiunilor de pace in Ucraina și de asigurare…

