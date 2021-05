Angajatii Complexului Energetic Hunedoara (CEH) care doresc sa plece din cadrul companiei prin procedura de disponibilizare colectiva ar putea beneficia de o compensatie in bani in valoare de aproape 10.000 de euro si de venituri de completare, potrivit propunerilor formulate de conducerea societatii si unii sindicaliști. Doar in prima zi si-au anuntat dorinta de a pleca 500 dintre cei 4000 de angajati, ceea ce va duce la dificultati majore de functionare. Salariatii din minerit sau termocentrale care doresc sa se disponibilizeze pot depune cereri in acest sens la sediile sucursalelor unde…