Se pune cruce pe automobilul clasic, dar nici hibridul nu o duce prea bine!

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), care urmeaza sa fie discutat si eventual aprobat de Comisia Europeana, contine cateva aspecte mai putin cunoscute romanilor, prezentate in cele ce urmeaza de analistul economic Claudiu Vuta. Dincolo de investitiile planificate de Romania si…

- Comisia Europeana a reusit sa convinga Washingtonul sa relaxeze restrictiile asupra exportului materialelor necesare laboratorului german CureVac pentru fabricarea vaccinului sau experimental anti-COVID-19, potrivit unor oficiali europeni citati vineri de agentia Reuters. Acestia afirma…

- Parlamentul European exclude sa examineze acordul UE-China privind investitiile daca Beijingul mentine contra-sanctiunile adoptate impotriva unor personalitati europene, printre care si eurodeputati, transmit joi Reuters si AFP. Parlamentul European ''subordoneaza ridicarii sanctiunilor…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a castigat miercuri doua victorii importante in lupta sa impotriva ajutoarelor de stat in valoare de miliarde de euro acordate companiilor aeriene rivale, in conditiile in care Tribunalul General al Uniunii Europene a anulat doua decizii ale Comisiei, prin care fusesera…

- Austria va inceta sa mai utilizeze vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca, evocand probleme cauzate de intarzieri ale livrarilor si reputatia proasta a acestui ser, dupa decizii similare adoptate de Danemarca si Norvegia, care si-au justificat alegerile prin riscurile rare – dar grave…

- „Am avut o intalnire foarte constructiva cu președintele Comisiei Europene pentru negocierile privind PNRR, așa cum confirma și Ursula Von Der Leyen. Romania are un plan ambițios de creștere economica sustenabila, in urma pandemiei. Negocierile și intalnirile continua și maine.Va țin la curent”, a transmis…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a declarat miercuri ca a prezentat la Comisia Europeana pozitia agreata de Guvernul Romaniei referitoare la PNRR si a precizat ca din investitiile pentru transporturi, cele 4,5 miliarde euro care revin infrastructurii feroviare raman neschimbate.…

