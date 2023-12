Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltarii a aprobat, marți, indicatorii tehnico-economici pentru construirea unei arene multifuncționale pe Șoseaua Ștefan cel Mare din București și a unui stadion in municipiul Timișoara.La ședința Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltarii…

- Anunț vanzare de bunuri imobile – apartament-spațiu la subsol in Timișoara. D.G.R.F.P. Timisoara, prin intermediul A.J.F.P. Timis, va face cunoscut ca in ziua de 30 luna 10 ora 14 anul 2023 in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 9B, AMFITEATRU, se...

- Anunț vanzare de bunuri imobile - Teren intravilan in Moșnița Veche. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 26.10.2023 ora 14.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatie urmatoarelor bunuri imobile...

- Anunț vanzare de bunuri mobile - Teren intravilan in Moșnița Veche. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 26.10.2023 ora 14.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatie urmatoarelor bunuri imobile...

- Anunț vanzare de bunuri imobile - apartament de 3 camere, situat in Timișoara, cartierul Torontalului. D.G.R.F.P. Timisoara, prin intermediul A.J.F.P. Timis, va face cunoscut ca in ziua de 24 luna 10 ora 15 anul 2023 in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 9B, AMFITEATRU, se va vinde la licitatie…

- Anunț pentru vanzare bunuri imobile – Terenuri intravilane in Sacalaz. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 20.10.2023 ora 12.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatie urmatoarelor bunuri imobile, proprietatea a debitorului Cotiuga…

- Intre 19 și 22 octombrie, Les Films de Cannes a Timișoara aduce in prim plan cinematografia semnata de femei. 10 dintre cele 18 lungmetraje din programul Les Films de Cannes a Timișoara sunt regizate de cineaste din Austria, Franța, Tunisia, Italia: Jessi

- In perioada 30 septembrie – 1 octombrie va avea loc la Timișoara cea de-a XIII-a ediție a „25 de ore de teatru non-stop”, un festival al teatrelor independente organizat de Asociația Bis, in cadrul caruia spectacolele au loc fara incetare, timp de 25 de ore sau chiar mai mult , pentru care s-au pus…