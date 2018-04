Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor companiei „noii angajati vor avea parte de formare gratuita, alocatie platita pe durata cursului de formare, uniforma gratuita in anul 1 si alocatie pentru uniforma in anul 2, apoi 750 de euro - alocatie pentru noii recruti Read More...

- La data de 25 februarie, in jurul orei 17:10, pe DN1 E60, pe raza comunei Poieni, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, ranirea grava a trei persoane și ranirea usoara a altor trei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp ce conducea…

- Nou protest in centrul Clujului VIDEO Circa 30 de persoane s-au adunat și in aceasta seara la Monumentul Memorandiștilor din Cluj, dupa ce aseara ministrul Justiției a anunțat ca va cere revocarea din funție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. "Ne vedem în același loc, cu același scop ca…

- Gripa a mai ucis un om. O femeie din Dej a murit aseara la spital O femeie in varsta de 59 de ani din Dej a murit aseara la Spitalul Municipal Dej, dupa ce in urma cu cateva zile fusese internata cu simptome de gripa. Potrivit purtatorului de cuvânt al Spitalului Municipal Dej, Antonela…

- Transport publica pe ruta Cluj-Napoca - Valcele – Aiton. Vezi orarul Consiliul Județean Cluj a aprobat vineri, 23 februarie, proiectul de hotarare inițiat de președintele Alin Tișe privind atribuirea licenței de traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe ruta Cluj-Napoca - Valcele…

- Senatul a achizitionat servicii de transport aerian de persoane pe curse regulate interne de la companiile Blue Air si Tarom, cu peste un milion de lei, se arata in doua anunturi publicate in SEAP. Potrivit unui anunt din 1 februarie, Senatul a atribuit un contract societatii SC Blue Air - Airline…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta anunta publicul calator ca, din cauza unor lucrari efectuate de S.C.RAJA S.A., traseul autobuzului 3 se modifica.Astfel, ultima statie de pe strada Santinelei, din cartierul Palazu Mare, se anuleaza, iar autobuzul va intoarce la penultima statie.Modificarea…