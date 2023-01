Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Vorbim de Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș (SMUC), pentru care au fost depuse mai multe proiecte de modernizare! Primaria Caransebeș a depus spre finalul anului trecut un proiect pe PNRR, privind dotarea cu aparatura noua a ambulatoriului SMUC, in incercarea de a inlocui echipamentele…

- Primarul Timișoarei Dominic Fritz spune ca modul de selectare a proiectelor din sanatate ce primesc bani seamana „cu o partida de alba-neagra”. Dominic Fritz arata ca cele doua proiecte ale orașului Timișoara puteau incepe imediat, dar ca nu au fost incluse pe lista Ministerului Sanatații. „Azi, la…

- Ministerul Sanatații a primit echipamente destinate acordarii ingrijirilor medicale de urgența – 250 de seturi pentru infuzie instraosoasa și 30 de truse de prim ajutor. Valoarea totala a donației oferite de Organizația Mondiala a Sanatații este de 300 de mii de euro.

- Direcția de Sanatate Publica Maramureș trage un semnal de alarma și spune ca in ultimele 2 saptamani se inregistreaza o creștere rapida și marcata a numarului de infecții acute respiratorii/pneumonii cu etiologie virala și bacteriana și a numarului de cazuri de boala COVID -19, reaparitia focarelor…

- ȘOC… Centrele de Permanența din municipiul Huși și, respectiv, din comuna Duda Epureni, se vor desființa, iar motivul ar fi acela ca nu au adresabilitatea necesara, impusa de Ministerul Sanatații, pentru a-și dovedi eficiența. Sute de varstnici, mai cu seama, care in zona rurala depindeau de aceste…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca a fost adoptat un act normativ care prevede masuri pentru asigurarea tratamentului persoanelor cu tulburari din spectrul autist, fiind creat cadrul legal pentru asigurarea accesului acestor pacienti la servicii conexe actului medical. „La propunerea Ministerului…

- Conform procedurilor din cadrul PNRR, Componenta 12 – Sanatate, Ministerul Sanatații a selectat 200 de centre comunitare integrate care vor beneficia de finanțare nerambursabila. Aceste obiective de investiții vor include construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea centrelor comunitare…

- Persoanele neasigurate beneficiaza de aceleasi servicii ca persoanele asigurate in privința testarii pentru virusurile hepatitice B, C si/sau HIV, precum și de acces la terapiile specifice, potrivit Ordonantei Guvernului 37/2022 referitoare la reforma in domeniul sanatatii, adoptata de Camera Deputaților,…