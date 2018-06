Se prognozează o vară neaşteptat de caldă pentru o mare parte a Europei (Meteo-France) Vara aceasta ar putea fi "mai calduroasa decat in mod normal" pentru o buna parte a Europei si in bazinul mediteranean, potrivit Meteo-France, care prognozeaza insa temperaturi apropiate mediei de-a lungul coastei Atlanticului, relateaza AFP.



In sud-estul continentului, se prognozeaza o vara mai calda si mai putine precipitatii, ca urmare a "persistentei probabile" a unui front anticiclonic, potrivit previziunilor estivale prezentate vineri de Meteo-France.



De-a lungul Atlanticului, influenta oceanului "anormal de racoroasa" se va face simtita.



Semn al incalzirii…

Sursa articol: agerpres.ro

