Se profilează o criză imobiliară de proporții în SUA: posibil efect de domino în Europa Se profileaza o criza imobiliara de proporții in SUA: posibil efect de domino in Europa Rata medie la creditele ipotecare pe 30 de ani din Statele Unite in saptamana incheiata pe 4 august a crescut la cel mai ridicat nivel din noiembrie anul trecut, pe fondul creșterilor randamentelor obligațiunilor guvernamentale americane, a anunțat Asociația Bancherilor Ipotecari (MBA). Rata medie a dobanzilor la imprumuturile pentru locuințe pe 30 de ani in valoare de pana la 726,2 mii USD saptamana trecuta a crescut cu 16 puncte de baza simultan și a ajuns la 7,09%. Acum un an, rata era de 5,47%. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

