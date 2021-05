Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Iasului pe anul 2021 va fi din nou dezbatut in plenul Consiliului Local intr-o sedinta extraordinara care va avea loc luni. De data aceasta, proiectul va intra in plen cu trei avize favorabile (din opt posibile) din partea comisiilor de specialitate, potrivit consilierilor cu care "Ziarul de…

- Proiectul de buget a fost respins de plenul Consiliului Local pe 23 aprilie, in ultima zi in care putea fi adoptat. Conform legii, la acest moment Iasului nu-i pot fi alocate fonduri de la bugetul de stat, iar aceasta sursa reprezinta cel mai mare aport de venituri. In schimb, pana la un consens politic…

- despre catușele care zanganesc tot mai aproape de inculpatul Mișu Isus by Doinea Cornea Articol preluat integral de pe 7iasi.ro Acum cițiva ani, pacientul cronic din fruntea primariei ieșene se compara cu Isus, declarind ca e gata sa se suie pe cruce, in postul Paștelui. Pe urma, pesedist de rit Dragnea…

- UPDATE – Deputata Cosette Chichirau, copresedinte USR PLUS Iasi, ii cere primarului Mihai Chirica sa demisioneze din functie, dupa ce acesta a anuntat intr-o conferinta de presa ca va intra in greva japoneza, nemultumit de faptul ca bugetul local nu a fost votat. ‘Daca nu este capabil sa faca un buget,…

- „Daca nu este capabil sa faca un buget, atunci sa plece! Solutia decenta in cazul primarului Mihai Chirica nu este greva japoneza, ci demisia. Solicit asadar demisia urgenta a primarului Chirica din functia de primar al Iasului. Greva japoneza pe care a anuntat-o este o dovada ca nu este apt sa mai…

- Planurile inițiale nu s-au concretizat și in realitate și dupa cum a decurs votul de la ședința extraordinara a Consiliului Local se preconizeaza o victorie liberala la numirea administratorilor de la Eltrans.

- Un nou episod in raca de la Iași, dintre USR și liberali. Senatorul USR PLUS Marius Bodea il pune la zid pe liberalul Costel Alexe, care e urmarit penal, dar refuza sa renunte la functiile publice. Bodea afirma, intr-un comunicat de presa, ca seful PNL Iasi, Costel Alexe, care ocupa si functia de presedinte…

- Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este convocat in sedinta publica ordinara vineri, 26 februarie 2021, de la ora 13:00, la sediul Direcției Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia. Intre proiectele de pe Ordinea de zi se afla și incheierii unui contract…