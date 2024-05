Se privatizează industria de armament. Guvernul trece la exproprieri masive Guvernul a aprobat o ordonanța de urgența prin care transforma industria de armament in obiectiv de utilitate publica de interes general. Masura a fost luata ca dedicație pentru investitorii straini, anunțandu-se, astfel, o privatizare a acestui sector. Incadrarea la utilitate publica a industriei a fost necesara pentru a se permite exproprierile masive cerute de companiile […] The post Se privatizeaza industria de armament. Guvernul trece la exproprieri masive first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

