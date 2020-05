Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat astazi prevederile Ordonanței Militare nr. 11. Printre prevederile noii ordonanțe se numara prelungirea... The post Ministrul de Interne anunța Ordonanța Militara nr. 11. Se prelungește suspendarea zborurilor spre și dinspre Spania appeared first on Renasterea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, ca a fost prelungita suspendarea zborurilor catre si dinspre Spania, pana pe data de 14 mai inclusiv. "Am emis Ordonanta militara nr. 11, care regleaza unele aspecte ce tin de continuarea unor masuri adoptate…

- Romania prelungeste suspendarea zborurilor catre si dinspre Spania. Cand se reiau cursele Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, ca a fost prelungita suspendarea zborurilor catre si dinspre Spania, pana pe data de 14 mai inclusiv. "Am emis Ordonanţa militară nr.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat luni ca a fost prelungita suspendarea zborurilor din si inspre Romania in cazul a 13 tari. Decizia este prevazuta in Ordonanta militara nr. 10. ‘O alta masura luata, foarte importanta, care tine de suspendarea unor zboruri catre tari unde au fost…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi seara, ca a fost prelungita suspendarea zborurilor comerciale catre si dinspre Spania, incepand cu data de 14 aprilie. "Am prelungit masura suspendarii zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania si din Spania catre Romania…

- Diseara, de la ora 23:00, se suspenda, pentru 14 zile, toate zborurile comerciale spre si dinspre alte noua state intrate in zona rosie. Masura este cuprinsa in Ordonanta militara numarul 7, prezentata ieri de ministrul de interne, Marcel Vela. Sunt deja suspendate cursele spre si dinspre Spania, Italia,…

- Masura suspendarii zborurilor spre și dinspre Spania și Italia se prelungește pentru inca 14 zile. Sunt exceptate zborurile umanitare, zborurile de stat sau cele medicale, conform Ordonanței Militare emise luni seara si anuntate de ministrul de Interne, Marcel Vela: „Art.1 – (1) Se prelungește masura…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat susțin declarații de presa, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, luni seara. Bogdan Despescu prezinta prevederile Ordonanței Militare 5, adoptata luni, 30 martie: Se prelungește suspendarea zborurile…