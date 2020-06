Se prelungește starea de alertă! Președintele Klaus Iohannis a decis. Ce se va întâmpla cu măsurile de relaxare „Avand in vedere ca nu avem o scadere semnificativa a numarului de imbolnaviri noi, faptul ca și ultimul weekend de relaxare s-a resimțit la numarul de imbolnaviri noi, ne face sa fim precauți. Suntem de acord ca se va impune prelungirea starii de alerta. Sigur, vor fi mai puține restricții, va fi un pic mai simplu, dar consideram ca nu se poate continua fara a avea acest instrument numit „stare de alerta”. Gandiți-va ca sunt masuri care trebuie obligatoriu continuate cu un caracter aproape permanent: Distanțare sociala, purtarea maștii, masurile de igiena, evitarea aglomerațiilor, aceste lucruri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

