Se prelungește starea de alertă! Premierul Orban îl sfidează pe Ciolacu. Este mai mult decât au stabilit Premierul a anunțat ca va cere prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, nu 15 asa cum a solicitat PSD, declarandu-se increzator ca va exista in Parlament o majoritate care sa inteleaga aceasta decizie, informeaza news.ro. ”Vom cere stare de alerta pentru 30 de zile”, a anuntat Orban, sambata, intr-o conferinta de presa. Intrebat care este planul in cazul in care starea de alerta nu va fi votata de Parlament, Orban a afirmat: ”Am incredere ca va exista o majoritate in Parlament care sa inteleaga nevoia prelungirii starii de alerta si care sa inteleaga ca nu pot pune in pericol viata si sanatatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

