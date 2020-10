Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, marți seara, ca nunțile, botezurile sau alte mese festive vor fi interzise atat in spații deschise, cat și inchise. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca in ședința CNSU de marți s-a propus prelungirii starii de alerta…

- Starea de alerta se prelungeste pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile, incepand cu data de 15 octombrie, potrivit decizie anunțate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Evenimentele private, precum nunți, botezuri, in spațiile deschise și inchise pe plan național vor fi interzise, pana…

- Premierul Ludovic Orban a avut o intalnire de lucru la Palatul Victoria cu ministrul sanatații, Nelu Tataru, cu ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, și cu secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a informat Guvernul Romaniei. Cele mai importante declarații ale ministrului Sanatații: S-a facut evaluarea…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a vorbit despre starea de alerta in Romania. "Astazi, in ședința, s-a luat decizia de propunere a prelungirii starii de alerta cu inca 30 de zile, incepand cu 15 octombrie", a anuntat Nelu Tataru. Ministrul Sanatatii si Raed Arafat, anunt important…

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat in aceasta seara ca starea de alerta se prelungeste cu 30 de zile. Raed Arafat a mai declarat ca masca de protectie va deveni obligatorie in zonele in care incidenta va trece de 3 la mie. De asemena, nunti,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si secretarul de stat Raed Arafat au anunțat, luni seara, la Palatul Victoria, care sunt restricțiile ce ar putea fi impuse in Romania in perioada urmatoare.

- Starea de alerta se prelungește cu 30 de zile, incepand de astazi. Masurile deja stiute raman in vigoare, printre care obligativitatea mastii. Terasele se vor inchide la miezul noptii, insa ultima comanda va fi preluata de la clienti la ora 23.00.Incepand de duminica, 16 august, Romania este…

- România intra astfel pentru a doua luna consecutiva în stare de alerta, deși la un moment dat s-a discutat posibilitatea sa nu mai fie prelungita, însa numarul mare de cazuri din ultimele saptamâni i-a determinat pe oficiali sa prelungeasca starea de alerta. Prelungirea…