- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi , 10 martie 2021, Hotararea numarul 16, prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. De asemenea, prin aceasta hotarare, CNSU propune modificarea intervalului orar in care este restricționata deplasarea…

- CFR Calatori lanseaza pe 4 ianuarie ‘Trenurile Zapezii 2021’, oferta de calatorie valabila pana pe 28 februarie 2021, informeaza CFR Calatori, printr-un comunicat. Prin aceasta oferta, turistii si pasionatii sporturilor de iarna se pot bucura de o reducere de 25% la trenurile care au ca destinatie/plecare…

