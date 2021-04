Guvernul a prelungit joi starea de alerta pentru 30 de zile și a adaugat noi prevederi pentru perioada Sarbatorilor de Paște. De asemenea, Hotararea de Guvern prevede limitarea gradului de ocupare in stațiunile de pe litoral la 70%. Potrivit documentului adoptat de Guvern, in noaptea de Inviere sunt ridicate restricțiile de circulație. Astfel, romanii vor putea merge la slujba și pot circula pana la ora 5 dimineața. Totodata, Guvernul a prelungit programul magazinelor pana la ora 20:00 in localitațile unde rata de incidența nu ar fi permis ca acestea sa fie deschise dupa ora 18:00, insa doar pentru…