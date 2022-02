Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a transmis la sfarșitul lunii ianuarie Comisiei Europene solicitarea de decontare a sumei de 426,8 milioane de euro reprezentand rambursarea plaților realizate din bugetul național catre fermieri in perioada 16 octombrie – 31 decembrie 2021. Potrivit AFIR,…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale lanseaza sesiunea de primire a solicitarilor de finanțare din acest an pentru submasura 4.1a din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR 2020) pentru investitii in exploatatii pomicole. Ghidul solicitantului aflat in consultare…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a platit, pana in prezent, beneficiarilor Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) peste 8 miliarde de euro, ceea ce reprezinta o absorbtie de 85% din totalul fondurilor disponibile prin Program, se arata intr-un comunicat…

