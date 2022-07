Se prelungește GREVA în sectorul aerian. Avertisment pentru cei care au programate zboruri Personalul navigant al Ryanair din Spania intentioneaza sa se afle in greva 12 zile in luna iulie, pentru a cere conditii mai bune de munca, au declarat sambata sindicatele USO si SICTPLA, crescand perspectiva haosului in calatoriile aeriene, in sezonul turistic de vara, transmite Reuters. Anuntul a venit in ultima zi a grevei actuale a echipajelor, care a inceput joi si a fortat Ryanair sa anuleze 10 zboruri in Spania, sambata. Personalul navigant al companiei se va afla in greva in zilele de 12-15, 18-21 si 25-28 iulie, in cele 10 aeroporturi spaniole in care opereaza Ryanair, au spus sindicatele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

