- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit astazi pentru a decide daca va fi sau nu prelungita carantina pentru Timișoara și localitațile limitrofe. Specialiștii din cadrul DSP Timiș au propus, in urma analizei epidemiologice, prelungirea carantinei cu șapte zile pentru Timișoara,…

- Miercuri, la ora 24, carantina de 72 de ore impusa prin ordin de secretarul de stat Raed Arafat pentru Timișoara și comunele periurbane expira. Astfel, la ora 12, se intrunește Comitetul Județean pentru Situații de Urgența care va pune in discuție prelungirea carantinei zonale. Propunerea a fost facuta…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat intr-un mesaj pe Facebook motivele pentru care a decis prelungirea cu 72 de ore a carantinei in Timișoara și localitațile limitrofe, deși Comitetul Județean pentru Situații de Urgența nu reușise sa ajunga la o decizie in acest…

- Președintele consiliului județean Timiș, Alin Nica, a reacționat la decizia secretarului de stat Raed Arafat de a prelungi carantina la Timișoara, in ciuda deciziei luate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența pe plan local. „Prelungirea carantinei de catre secretarul Raed Arafat este o…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, sambata seara, ca Timișoara și localitațile periurbane ies din carantina, dupa cele doua saptamani de pana acum. Nu au fost suficiente voturi in ședința, deși analiza DSP spunea ca Timișoara, Dumbravița și Giroc ar mai fi trebuit sa stea 7 zile…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența este abilitat sa comunice ca se așteapta de la nivel central documentele de prelungire a masurii de carantina zonala pentru comuna Recea, cu localitațile aparținatoare Recea, Mocira, Lapușel, Sasar și Bozanta Mica. ZiarMM The post Se prelungește din nou…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis: Timișoara intra vreme de doua saptamani in carantina, alaturi de Giroc, Moșnița, Ghiroda și Dumbravița. Au fost discuții doua ore pe aceasta tema in ședința de sambata. Se așteapta ordinul DSU pentru momentul in care vor intra restricțiile in vigoare.…

