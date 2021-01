Se prelungesc restricțiile în Suedia. Reguli stricte până în februarie Masurile restrictive se prelungesc in Suedia pana cel puțin pe 7 februarie cu toate ca premierul țarii spune ca a fost constatat un declin din punct de vedere al imbolnavirilor cu coronavirus. „Vedem un usor declin in raspandirea infectiei in unele regiuni”, dar situatia inca ramane grava”, a declarat premierul suedez Stefan Lofven, citat de DPA și Agerpres . Premierul recomanda ca in domeniile in care se poate angajații sa fie lasați sa lucreze de acasa. Pana pe 7 februarie elevii vor participa la cursuri in sistem online. De asemenea, in urmatoarele doua saptamani vor ramane inchise salile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suedia prelungește restricțiile impuse de pandemie de coronavirus pana pe 7 februarie. Premierul suedez Stefan Lofven a declarat recent ca situația ramane una grava, deși s-a remarcat un ușor declin in ceea ce privește numarul de cazuri in anume regiuni, dupa adoptarea masurilor la nivelul intregii…

- Suedia a identificat un prim caz de contaminare cu noua tulpina de coronavirus care circula in Marea Britanie. Pacientul este o persoana care a calatorit in regatul Unit. Autoritatile sanitare suedeze au anunțat, sambata, ca noua tulpina a virusului SARS-Cov-2 a fost detectata la o persoana care a calatorit…

- Autoritatile din judetul Gorj au transmis, luni, precizari privind masurile care trebuie respectate in timpul desfasurarii unor obiceiuri, precum cel al pitarailor (colindetilor), subliniind ca sunt interzise formarea sau circulatia grupurilor mai mari de sase persoane, dar si deplasarea dupa ora…

- Oficialii suedezi se așteapta ca, in aceasta perioada, țara sa atinga varful celui de-al doilea val al pandemiei de coronavirus. Țara cu 10,3 milioane de locuitori a inregistrat 6.622 de decese din cauza COVID-19, relateaza Mediafax.Evaluarea se bazeaza pe numarul cazurilor care au fostraportate pana…

- uedia, țara care a avut printre cele mai relaxate masuri pentru prevenirea pandemiei de COVID-19, a anunțat, luni, ca va interzice formarea de grupuri mai mari de opt persoane in spațiile publice. Pana acum, in Suedia maximul de persoane permise intr-o adunare publica era de 50-300 de persoane, in funcție…

- Suedia adopta noi restricții pentru a evita raspandirea virusului in randul populației. Autoritațile au anunțat, luni, ca limiteaza reuniunile publice la maxim opt persoane in fata cresterii numarului de contaminari, o premiera de la inceputul pandemiei, potrivit Financial Times.„Nu mergeti la sala…

- "Vedem ca situatia se indreapta in directia gresita - situatia este foarte grava", a declarat premierul suedez Stefan Lofven intr-o conferinta de presa. El a adaugat ca tot mai multi pacienti sunt tratati in sectiile de terapie intensiva pentru cazurile grave de COVID-19 si este de asteptat…

- Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, și Nicușor Dan, primarul general, au anunțat, la finalul ședinței Comitetului de Urgența ca restricțiile instituite deja in București vor fi in vigoare și in urmatoarele doua saptamani. Din cauza menținerii la peste 3 la mie a ratei de infectare in Capitala, școlile…