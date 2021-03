Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, afirma ca este „foarte posibil” sa se ia decizia carantinarii Bucurestiului in cazul in care se depaseste indicele de infectare cu noul coronavirus de 6 cazuri la mia de locuitori, transmite Agerpres. ȘOȘOACA a facut spectacol pe piesa ”Another brick in the wall”…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, duminica, inaintea ședinței Comitetului pentru Situații de Urgența, ca restricțiile actuale vor fi prelungite pentru 14 zile iar controalele echipelor formate din polițiști, jandarmi, inspectori DSP și ITM se vor intensifica. Acesta a precizat ca autoritațile…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, anunța ca vor fi intensificate controalele in București. Restricțiile actuale urmeaza sa fie prelungite pentru 14 zile. „Astazi vom avea ședința Comitetului pentru Situații de Urgența. In pregatirea ședinței am cerut de la toate enitațile membre in acest comitet puncte…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, duminica, inaintea ședinței Comitetului pentru Situații de Urgența, ca restricțiile actuale vor fi prelungite pentru 14 zile iar controalele echipelor formate din polițiști, jandarmi, inspectori DSP și ITM se vor intensifica. Acesta a precizat ca autoritațile…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Tipisca, CMBSU ar putea fi convocat sambata, 6 martie. Scopul este acela de a aplica prevederile legale incidente, respectiv Ordinul 3235 al ministrului Educatiei si Ordinul 93 al ministrului Sanatatii din februarie 2021, a precizat…

- Inspectorul școlar general al Capitalei, Ionel Pușcaș, a anunțat vineri ca unitațile de invațamant intra in scenariul roșu. In timp ce majoritatea elevilor se intorc la cursurile online, doar creșele, gradinițele și clasele pregatitoare (0-IV) raman deschise. „Pe baza adresei primite de la Direcția…

- Comitetul municipal pentru Situați ide Urgența a aprobat pentru luni, 8 februarie, inceperea cursurilor cu prezența fizica in București in scenariul 2, prevazut de ordinul comun al ministerelor Educației și Sanatații.„Intrucat incidenta de infectare pe raza municipiului Bucuresti e situata intre 1…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat, vineri, dupa o ședinnța a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) la care a participat și șeful DSU Raed Arafat, ca este a treia zi la rand cand incidenta infectarii cu COVID-19 in Capitala s-a situat sub 3 la mia de…