Stiri pe aceeasi tema

ACS Volei „Cristina Pirv" Turda incepe in acest week-end drumul spre prima liga a voleiului romanesc.

Administrația locala din Turda a anunțat finalizarea lucrarilor de modernizare și pe strada Șesului din cartierul Bai, una dintre cele 20 de strazi modernizate pe fonduri europene.

- ​În perioada 2020-2021, în funcția de conducator al compartimentului financiar-contabil din administrația publica centrala pot fi numite, în condițiile legii, și persoane care nu dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de…

- Comisia Europeana a anunțat finalizarea sistemului de garanții pentru un instrument SURE in valoare de 100 de miliarde de euro. Acesta va oferi statelor UE sprijin financiar in valoare de pana la 100 de miliarde de euro, anunța MEDIAFAX.Marți, reprezentanții Comisiei Europene au anunțat activarea…

- Guvernul pregateste un sprijin financiar pentru Untold, Neversea, ARTmania, Electric Castle si Summer Well, intentie justificata prin pierderile uriase generate de imposibilitatea derularii evenimentelor in acest an.

Dragi prieteni, locuitori ai Mun. Campia Turzii. ​Se apropie data de 27 septembrie 2020. Cu toții avem datoria sa ne exercitam dreptul de a vota cu scopul de a produce o schimbarea pe care ne-o...

- Acesta are ca scop infiintarea unor contracte intre Primarie si bancile locale, prin intermediul unei politici publice, prin care clujenilor sa li se poata acorda asa-numitele „imprumuturi verzi”. Aceste tipuri de investitii se acorda pentru proiectele care protejeaza mediul inconjurator,…

- Ne pregatim de Alegeri. Și cu sau fara pandemie de COVID-19 le vom avea. Miza e mare, iar alegatorii tot mai puțini, iertat fie-ne cinismul involuntar. In aceste condiții, partidele mizeaza pe ce a mai ramas. Pe primarii in funcție și bazinele lor electorale. Adica neamurile, și obligațiile, și vanzatorii…