Primarul Municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a semnat contractul prin care administrația locala va avea o evidența completa a spațiilor verzi din oraș. Astfel, va fi realizat in premiera un Registru al Spațiilor Verzi in format digital. „Registrul este important pentru protejarea spațiului verde al Timișoarei. Vom avea in sfarșit o evidența clara a spațiilor verzi, […]