Se pregăteşte un nou sfânt de Iaşi. Are o poveste tulburătoare Preotul Dumitru Matei a fost ucis in 1950 „din ura fata de credinta". A participat la grupuri de rezistenta anticomunista, fiind „o figura centrala" in acestea. Episcopia Romano-Catolica de Iasi a deschis procedurile de documentare pentru cauza de beatificare si canonizare. Episcopia Romano-Catolica a deschis procedurile de documentare pentru cauza de beatificare si canonizare a unui nou sfant de Iasi: preotul Dumitru Matei, care a fost ucis in 1950 „din ura fata de credinta". Procesul pentru beatificarea unui presupus sfant este foarte complex, iar duminica, la Iasi, are loc primul pas in Dieceza… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

