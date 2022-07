Se pregătește „tunning-ul” pasajului subteran de lângă gară. Ce planuri are municipalitatea: Primaria Bistrița pregatește pasajul subteran de langa gara. Practic, pasajul deja existent care este folosit momentan doar de pietoni va suferi un „upgrade” și va fi destinat și autoturismelor și bicicliștilor. In proiect este inclusa și modernizarea parcarilor din zona garii. Primaria Bistrița nu renunța la pasajul subteran de langa gara, asta dupa ce primarul Turc a renunțat la proiectul fostului edil Crețu, care visa acolo o autogara suspendata. Municipalitatea a inceput demersurile pentru a gasi o firma care sa ii vina cu soluția tehnica pentru acest proiect și care sa obțina toate autorizațiile… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

