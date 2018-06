Stiri pe aceeasi tema

- Vocea Romaniei pregatește schimbari majore in noul sezon. Cea mai tare competiție a vocilor, Vocea Romaniei, revine in toamna cu noi provocari, surprize, schimbari și cu o imagine fresh. Cine vine la Vocea, cum va arata noul sezon, ce se schimba, care sunt provocarile, cum te poți implica? Ramai conectat…

- Eveniment de gala in Marea Britanie, acolo unde Prințul Harry se casatorește cu Meghan Markle, fosta actrița. La nunta sunt prezente personalitați precum George Clooney, David Beckham, Elton John, Serena Williams.

- Ca in fiecare an, in luna mai la Alba Iulia sunt sarbatorite cupurile care implinetsc 50 de ani de la casatorie. 50.000 de lei este suma propusa spre alocare pentru acest eveniment. Inscrierile se fac pana la data de 7 mai. Ziua internaționala a familiei este sarbatorita anual in data de 15 mai. In…

- Previziunile runelor pentru Saptamana Luminata au fost prezentate de Mihai Voropchievici la emisiunea „Adevaruri ascunse”. BERBECUL e sfatuit sa se relaxeze. TAURUL are parte de o dragoste noua. GEMENII se bucura de fertilitate și belșug. RACII sunt sfatuiți sa dea la o parte fricile. LEII se pregatesc…

- Betty Stoian este indragostita lulea de iubitul Catalin Vișanescu si cei doi isi exprima deschis marea dragoste ce si-o poarta. Cei doi nu se abțin de la a iși exprima in mod public dragostea unul pentru celalalt.

- Presedintele Romaniei este asteptat la Pitesti. Vizita lui Iohannis s-ar putea produce cu prilejul Simfoniei Lalelelor, eveniment ce va avea loc in perioada 20 - 22 aprilie. Cornel Ionica a anuntat ca municipalitatea va trimite invitatii catre toate persoanele importante ale tarii. De mentionat este…

- Dupa Niombla si Ayglon, si Isabelle Gullden si-a anuntat plecarea de la gruparea din Capitala. Vor veni alte trei handbaliste, iar cinci jucatoare din lotul actual si-au prelungit contractele.

