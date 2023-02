Stiri pe aceeasi tema

- Se pregatește o schimbare legislativa de proporții, Jandarmeria Romana urmand sa capete puteri sporite.Mai precis, in 2023 se va modifica legea ce vizeaza...Citește AICI ce PUTERI NOI va primi Jandarmeria Romana... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dupa ce Juventus a pierdut 15 puncte in clasamentul din Serie A, din cauza scandalului „plusvalențelor fictive Prisma”, alte cateva echipe din Italia ar putea fi sancționate, fiind de asemenea implicate in acest dosar. ...

- Expertul in energie Dumitru Chisalița a afirmat miercuri, 4 ianuarie, ca Romania ”nu are nici un viitor cu politicile energetice pe care le realizeaza”. Din cauza deciziilor greșite, putem pierde credibilitatea in fața investitorilor.”Politicile energetice ale Romaniei vor aduce serioase probleme…

- Un proiect de ordonanța de urgența privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative prevede acorarea de la 1 ianuarie a unor venituri mai mari pentru mai multe categorii de persoane: pensionari, militari, persoane cu dizabilitați.…

- Vitali Klitschko, primarul capitalei Kiev, a anunțat ca autoritațile locale nu-și asuma niciun risc și vor lucra zi și noapte pentru a fi pregatite pentru atacuri critice asupra infrastructurii energetice. Intr-un interviu oferit The Guardian, el a subliniat ca se pregatesc pentru ce e mai rau și spera…

- Un cetatean strain care vorbeste germana, are experienta in meserii cu deficit de forta de munca - in domeniul medical, dar si in gastronomie sau IT, spre exemplu - ar trebui sa poata locui in Germania timp de pana la un an pentru a cauta de lucru si a fi angajat de proba.

- Cand familia este cea mai importanta, iar un sfert de țara este in afara. Camera Deputatilor a votat in unamitate proiectul de modificare a Legii cetațeniei, care permite strainilor casatoriți cu cetațeni romani, ce traiesc impreuna in afara țarii, de cel puțin 10 ani, sa poata demara procedura de dobandire…