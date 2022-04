Se pregătește rocada ministerelor controlate de UDMR Nemulțumirile la adresa celor trei miniștri UDMR din cabinetul Ciuca – Attila Cseke, Barna Tanczos și Eduard Novak, se inmulțesc de la zi la zi, fapt pentru care dupa 1 mai urmeaza o rocada a acestora cu PSD și PNL ca sa atenueze scandalurile. Potrivit informațiilor noastre, cele mai mari nemulțumiri sunt la adresa celor doi miniștri UDMR al Dezvoltarii și Mediului. Principalele reproșuri la adresa lui Cseke Attila se refera la programul Anghel Saligny care se tot intarzie, fapt pentru care primarii au ajuns in pragul imploziei. Reproșurile la adresa lui Tanczos Barna vizeaza intarzierea și blocarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

