Se pregătește o SURPRIZĂ pentru proprietarii de mașini electrice și hibrid Placutele de inmatriculare ale vehiculelor electrice si hibrid ar putea avea fond reflectorizant vernil, iar literele si cifrele inscrise sa fie de culoare verde pentru cele electrice si, respectiv, neagra pentru cele hibrid, conform unei propuneri legislative initiata de mai multi deputati ai UDMR si depusa la Parlament, scrie Agerpres. IOHANNIS: ”Chiar daca suntem in criza economica, avem și o veste buna!” Initiativa legislativa propune, in acest sens, completarea art.12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. „Placutele cu numarul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

