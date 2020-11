Stiri pe aceeasi tema

- Fostul Ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și actual senator, Radu Oprea, s-a aflat astazi la Brașov, unde a susținut o conferința de presa. S-a discutat despre mediul de afaceri, care se afla pe marginea prapastiei și s-au prezentat primele soluții ale PSD din programul de guvernare…

- A devenit deja o traditie ca printre cele mai importante evenimente de business ale anului sa se numere Gala Excelenței in Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș, sarbatoarea celor care și-au respectat angajamentul la excelența. Intr-un an marcat de o tripla aniversare – 170 de ani de la inființare…

- Cele mai de succes firme timișene in cursul anului 2019 au fost stabilite de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in cadrul unei noi ediții a Galei Excelenței in Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș. Peste 10.000 de afaceri s-au calificat pentru a primi unul dintre trofeele…

- Topul Judetean al Firmelor - editia 2020, evenimentul anual mult asteptat, dedicat mediului de afaceri bistritean, organizat de Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud, a fost readaptat, conform situatiei actuale si cerintelor impuse de pandemia de Coronavirus, iar festivitatea de premiere a firmelor…

- Jumatate din mediul de afaceri este afectat de pandemie si sute de mii de oameni si-au pierdut joburile, insa ce este mai greu de acum incolo va veni, pentru ca se apropie scadentele la plata unor impozite si rate la banci, a declarat Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane…

- Ediția de toamna a Salonului Industriei Ușoare, manifestare expoziționala tradiționala organizata de Camera de Comerț, Industre și Agricultura Timiș de peste 25 de ani, va avea loc la Centrul de Afaceri al CCIA Timiș, intre 21 și 25 octombrie. Salonul reunește expozanți din intreaga țara, in special…

- Camera de Comerț și Industrie Maramureș aniverseaza, in 18 septembrie a.c., 30 de ani in serviciul comunitații de afaceri. Sunt 30 de ani de activitate continua in care instituția camerala a pus accent pe asigurarea unei baze materiale de calitate pentru a putea pregati și diversifica cele mai bune…

- Terenul de la Romexpo trece gratuit in proprietatea Camerei de Comerț și Industrie, prin votul dat miercuri de Camera Deputaților asupra unui proiect de lege inițiat de PMP, susținut de PSD și PNL. USR și UDMR au anunțat ca vor sa atace proiectul la Curtea Constituționala.