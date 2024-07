Stiri pe aceeasi tema

- Mai e puțin mai mult de o saptamana pana cand in zona centrala a Timișoarei vom vedea din nou cavaleri, armuri și domnițe in costume medievale. Muzeul Național al Banatului, impreuna cu Consiliul Județean Timiș, organizeaza cea de-a VI-a ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade. Astfel,…

- Centrul Timișoarei va fi transformat intr-un taram al cavalerilor, domnițelor și meșteșugarilor, la Festivalul Medieval al Castelului Huniade. Evenimentul, ajuns la a șasea ediție, este organizat de catre Muzeul Național al Banatului și Consiliul Județean Timiș.

- Muzeul Național al Banatului impreuna cu Consiliul Județean Timiș organizeaza cea de-a VI-a ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade. Astfel, in perioada 19-21 iulie, in parcul Castelului Huniade din centrul Timișoarei, spectatori de toate varstele sunt invitați la ineditul eveniment, care…

- CARAS-SEVERIN – Muzeul National al Banatului din Timisoara a expus recent una dintre cele mai deosebite piese din colectie: o canița romana descoperita la Pojejena, in situl arheologic renumit pentru cercetarile din epoca romana, realizate pe malul Dunarii in deceniul al VII-lea din secolul trecut!…

- Timp de 30 de zile, accesul la toate expozițiile și evenimentele Muzeului Național al Banatului din Timișoara va fi gratuit, pentru toate categoriile de public. In premiera naționala, principala instituție muzeala din vestul Romaniei iși deschide larg porțile și așteapta publicul oferind acces fara…

- Totul pentru spectacol, totul pentru spectatori. In premiera naționala, principala instituție muzeala din vestul Romaniei iși deschide larg porțile și așteapta publicul oferind acces fara costuri grație unui parteneriat strategic cu compania timisoreana CONSTRUCTIM SA. Prima luna de vara este una speciala…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza in 5 iunie, de la ora 19:00, cea de-a treia ediție a Festivalul Național de Folclor „Petrica Moise”, un regal folcloric care va avea loc la Convention Center din Timișoara. Festivalul aduce un omagiu personalitații și operei banațeanului Petrica…

- La sfarșitul acestei saptamani, Muzeul Național al Banatului din Timișoara organizeaza Festivalul „PreHistoria” la Parța. Organizatorii spun ca manifestarea va fi o veritabila calatorie in timp.