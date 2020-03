Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile pregatesc noi interdicții pentru zilele urmatoare, țara noastra urmand sa treaca la scenariul 4 in cadrul pandemiei de coronavirus. Profesorul Alexandru Rafila a declarat sambata la Digi24 ca cel mai probabil la inceputul saptamanii viitoare Romania trece in scenariul 4 elaborat de autoritați…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca autoritatile romane se asteapta la un varf al epidemiei generate de noul coronavirus in a doua jumatate a lunii aprilie, acesta spunand ca la acel moment se asteapta ca in Romania aproximativ 10.000 de pacienti sa fi fost diagnosticati. Tataru spune ca se…

- Gabriel Zetea lanseaza un apel catre fiecare cetațean sa acționeze responsabil și sa respecte strict prevederile cuprinse in Ordonanța militara nr. 3 din 24.03.2020 Dragi maramureșeni, In calitate de președinte al Consiliului Județean Maramureș și vicepreședinte al Comitetului Județean pentru Situații…

- In incercarea de a incetini raspandirea epidemiei de #coronavirus in Romania, Ministerul Afacerilor Interne a emis ordonanța militara nr.3, care interzice circulația tuturor persoanelor, cu doar cateva excepții. Dupa ce Klaus Iohannis a anunțat ca recomandarile de pana acum devin obligații pentru romani,…

- Pandemia de coronavirus și ordonanța militara nu au reușit sa-i țina pe bucureșteni in casa. Polițiștii au dat nu mai puțin de 188 de amenzi. Politistii Capitalei au aplicat, in noaptea de duminica spre luni, 188 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 234.400 de lei, pentru nerespectarea…

- Raoul a inregistrat vocea pentru mesajele Politiei de pe strazi! Indeamna romanii sa stea in case! Autoritatile iau toate masurile necesare in aceste zile pentru a-i face pe romani sa respecte masurile de izolare la domiciliu. Masuri menite sa opreasca raspandirea epidemiei de COVID-19. Incepand de…

- MAI – Ordonanța militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 21 martie 2020. ❗ ????Art. 1. – (1) Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina dentara. (2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice…

- Romanii care vin in țara din localitațile afectate de coronavirus in Italia vor trebui sa stea in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații, care precizeaza ca pana in prezent autoritațile italiene nu au raportat cazuri de romani simptomatici cu noul virus.