- REUNIRE… CSM Vaslui și-a reluat, la propria baza sportiva, pregatirile in vederea celei de-a doua parți a sezonului din Liga 3. Lotul pregatit de Gabriel Craciun și Adi Racovița se va antrena in perioada urmatoare pe plan local, pana pe 17 februarie, data cand va pleca in cantonamentul de iarna, la…

- La inceputul saptamanii s-a reunit, in vederea returului ligi a II-a, lotul echipei feminine Atletic Olimpia Gherla. La apelul antrenoarelor Iulia Mera si Alexandra Iusan au raspuns jucatoarele formatiilor de senioare si U 15. foto Claudiu Capra In perioada aceasta, pregatirea fetelor o sa fie concentrata…

- Ucraina si Ungaria pregatesc o intalnire intre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul ungar Viktor Orban in viitorul apropiat, a declarat joi seful de cabinet al presedintelui ucrainean, Andrii Iermak, potrivit Reuters, scrie AGERPRES."Lucram la organizarea unei intalniri intre cei…

- Ucraina și Ungaria sunt in curs de pregatire a unei intalniri in viitorul apropiat intre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul ungar Viktor Orban, a declarat joi șeful de cabinet al președintelui ucrainean, Andrii Iermak.

- Armata israeliana a distribuit o interceptare din timpul atacului din 7 octombrie, in care un militant Hamas iși suna tatal sa-l roage sa deschida Whatsapp-ul ca sa-i arate in direct cum a ucis zece evrei.