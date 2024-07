Stiri pe aceeasi tema

- PNL și PSD planuiesc sa guverneze tot impreuna. Nicolae Ciuca a confirmat scenariul. „Daca ne uitam și la rezultatele obținute la alegerile locale și la consistența celor doua partide se poate discuta de o guvernare comuna și dupa 2025. Este atat de diversificata și dinamica viața incat e greu sa discutam…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, susține ca decizia privind calendarul alegerilor prezidențiale și parlamentare va fi oficializata, astazi, printr-o Hotarare de Guvern, care va fi adoptata in ședința de Guvern de la ora 13.00. ”S-a ținut cont de toate opțiunile exprimate de partide și, de asemenea,…

- Romania va avea 33 de reprezentanți in Parlamentul European, pentru urmatorii cinci ani. Alianța PSD-PNL va trimite 19 europarlamentari la Bruxelles, AUR – 6, ADU – 3, SOS- 2, UDMR – 2. Pe lista se afla și independentul Nicolae Ștefanuța. Lista noilor europarlamentari romani Mihai Tudose (PSD) 2. Rareș…

- Numele lui Klaus Iohannis circula la Bruxelles ca potențial președinte al Consiliului pentru macar doi și jumatate sau ca vice-președinte al Comisiei Europene cu un portofoliu important, potrivit corespondentei de la Bruxelles a Radio France International / RFI. Rezultatele alegerilor europarlamentare…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a declarat vineri ca este prima data cand aude despre varianta ca plafonul de impozitare a pensiilor sa creasca de la 2.000 de lei la 3.000 de lei de la 1 septembrie, precizand ca in coalitia de guvernare nu s-a discutat acest aspect, transmite Agerpres.…

- Liderii PSD și PNL se reunesc in ședința Coaliției, luni, de la ora 15:00, pentru a discuta despre cheltuielile bugetare și majorarea salariului minim. Intalnirea are loc in contextul in care liberalii nu sunt de acord cu aplicarea majorarii de la 1 iulie. „Cu salariul minim e o decizie luata pe data…

- Coaliția de guvernare ia o decizie, luni, in privința candidatului comun pentru Primaria Capitalei. Liderii PSD și PNL decid daca il vor pastra pe medicul Catalin Cirstoiu, in ciuda acuzațiilor de incompatibilitate, sau vor alege alt candidat. Luni, 22 aprilie, era programata depunerea candidaturii…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, dar și premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului, Nicolae Ciuca, au transmis duminica dimineața mesaje de solidaritate fața de Israel, in contextul atacului iranian de noaptea trecuta. „Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente…