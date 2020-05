Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta misiune - Emirates Mars Mission - se inscrie in proiectul demarat de Emiratele Arabe Unite, o tara bogata din Golful Persic, pentru a deveni o putere stiintifica si spatiala si, totodata, prima tara araba care ar putea sa plaseze o sonda fara pilot, denumita Hope, pe o orbita in jurul "Planetei…

- Emiratele Arabe Unite, care au trimis un astronaut in spatiu in 2019, vor lansa pe 15 iulie prima sonda spatiala araba spre planeta Marte, de la o baza din Japonia, a anuntat marti agentia de presa WAM, citata de AFP. Aceasta misiune - Emirates Mars Mission - se inscrie in proiectul demarat de Emiratele…

- Fotografiile obtinute de sonda, de la o distanta de 100 – 200 de kilometri, dezvaluie detalii topografice conform carora asteroidul de 900 de metri a avut un trecut plin de evenimente, conform Agentiei spatiale japoneze ( JAXA ). Iar acum specialistii anunta ca asteroidul si-a schimbat culoarea devenind…

- Pentru acest zbor de incercare, racheta a purtat cu ea o capsula pentru echipaj. Niciun astronaut nu a fost la bordul acestei calatorii, dar, conform China Aerospace Science and Technology Corporation , va putea transporta șase persoane simultan, de doua ori mai mult decat nava spațiala Shenzhou, care…

- Venus (Gemeni) careu Neptun (Pești): deziluzii in relații Primul aspect astral important din aceasta luna este cel tensionat de careu dintre Venus din Gemeni și Neptun din Pești. Pe fondul acestei configurații astrale, este foarte important in cine avem incredere și cum ne gestionam relațiile, fie…

- Intr-un raport publicat in jurnalul Frontiers In Plant Science se arata ca salata cultivata in spatiu este similara din punct de vedere al compozitiei cu mostrele crescute pe Pamant, unele dintre plante fiind chiar mai bogate in anumite elemente, printre care potasiu, sodiu si zinc. Experimentul…

- Ziua de astazi sta sub influenta aspectului armonios de trigon dintre Luna din Taur si Marte din Capricorn.Zodiile de Pamant (Taur, Fecioara si Capricorn) se bucura de un tonus fizic si mental de invidiat, scrie MediaFax .

- Sonda InSight a detectat cutremure pe planeta Marte. Cauza lor ar fi procesul de racire care se manifesta de mult timp pe planeta. Aparatele de masura au inregistrat sute de miscari seismice.Sonda Insight, de la NASA, a detectat sute de miscari seismice intre acestea numarandu-se in jur de…